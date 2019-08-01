في 24 شهرا.. المرزوق يعيد « الغطس» لمسابحنا

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جدة - خالد شويل - وليد سعيد (جدة) نجح المدربان الوطنيان بدر مرزوق وجلال راجح في إعادة لعبة الغطس لمسابح نجح المدربان الوطنيان بدر مرزوق وجلال راجح في إعادة لعبة الغطس لمسابح السعودية بعد انقطاع 13 عاما، إذ تفرغ مرزوق ومساعده لبناء مركز تدريب سباحة وغطس في جدة، وبعد 24 شهرا من العمل المستمر تم تكوين منتخب قوي يستطيع المنافسة على الألقاب في الفئات، حيث سيغادر «أخضر الغطس» صباح اليوم (الخميس) إلى مدينة خاركيف الأوكرانية لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي الذي يستمر 25 يوما، وذلك ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في البطولة الـ27 للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 5 - 8 /‏ 9 /‏ 2019 المقرر لها أن تقام مطلع شهر سبتمبر القادم 2019، وتضم بعثة المنتخب كلا من: يزن نعيم، وخالد ضيف الله، وفارس بندر، وهتان نعيم، وأحمد يحيى، وأنفال مصعب، ووليد مساعد، وزياد عبدالله، ووليد ضيف الله، وفيصل فهد، ويشرف على تدريبهم بدر مرزوق، ويساعده جلال راجح، والمدير الإداري للفريق عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسباحة أحمد الشمري. من جانبه، قال بدر مرزوق: «كنت في تحدٍ مع نفسي من أجل إعادة لعبة الغطس بصورة حديثة تتواكب مع ما وصلت إليه الرياضة السعودية من تطور»، مثمنا الثقة التي حصل عليها من رئيس اتحاد السباحة المهندس أحمد القضماني التي دفعته لإعادة اللعبة بالصورة الصحيحة لتضمن الاستمرارية في زمن قياسي وبناء قاعدة مميزة من اللاعبين في اللعبة، مقدما شكره للاعبه السابق ومساعده الحالي في التدريب جلال راجح الذي تعاون معه من أجل إعادة اللعبة.



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