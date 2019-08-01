شكرا لقرائتكم خبر عن أندية العاصمة تقترب من «ألماني مواليد السعودية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أكدت مصادر "الخليج 365" أن أندية محلية عاصمية دخلت بقوة في مفاوضات جدية مع مسؤولي فريق كولن الألماني للتعاقد مع اللاعب الألماني رافاييل تشيكوس (من مواليد المملكة) وتسجيله في كشوفات النادي لاعب مواليد، ويُجيد رافاييل اللعب في خانتي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وتنقل رافاييل خلال مسيرته الاحترافية بين عدد من أندية الدرجة الأولى في ألمانيا، كما سبق له اللعب في الفريق الثاني لفريق ولفسبورج الألماني، وانتقل إلى كولن مطلع موسم 2018 بصفقة بلغت حينها قرابة 1.80 مليون يورو.

يُذكر أن رافاييل تشيكوس ولد في محافظة جدة في 14 من شهر مايو 1990.