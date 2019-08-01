اكاديمية المدينة السياحية لتعليم السباحة والتدريب تقيم الفعالية الأولى لرياضة السباحة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء / اكرم الاشول

أقامت أكاديمية المدينه السياحيه لتعليم السباحة والتدريب الفعالية الأولى لمشتركين الدورة رقم 101تحت شعار (السباحة علم ورياضه بهدف بناء جيل رياضي صحي) وذلك لعدد تسعه وثلاثون مشترك ٍمن فئات (براعم – اشبال و ناشئين)

وفي الفعالية التي حضرها مدير المدينة السياحية الترفيهية محمد الاشول ورجل الأعمال الشيخ يحي الحباري ومديرقطاع الخدمات عبده قايد وعدد من الشخصيات الاحتماعيه والسياسية وجمع غفير من المواطنين أشار الكابتن إبراهيم المالكي مديرالاكاديميه لتعليم وتدريب السباحة إلى أن الاكاديميه تأسست على فكره بناء جيل رياضي صحي لخدمه المجتمع والوطن .. موضحاً أن الاكاديمية تستهدف 39 مشاركاً لمدة 30 يوماً .

وينقسم المشاركين إلى مجموعات المجموعه الاولئ لدوره الاولى 24 لاعب

والدورة الثانية للمجموعة الثانية 15 لاعب .

وقال المالكي أن فكرة تأسيس الاكاديمية وعمل مثل هذه الدورات انه لايوجد اكاديميه لتعليم السباحة في جميع أنحاء الجمهورية وبالطبع تعتبرهذه اول اكاديميه لتعليم وتدريب السباحة اختصاصا.

كما أشار المالكي إلى تواجد فقره هامة في التدريب وهي العلاجات المائية وفي هذه البطولة التي تقام تم تصفيه 15 لاعب من المجموعة التي كان عددها 39 لاعب وكانت الفكرة تنشيطيه وتحفيزيه لبقيه المشتركين.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن بدء عن إعلان بدء الدورة الثانية بتاريخ 24أغسطس الجاري.

وفي ختام الفعاليه التي حظيت بحضور إعلامي واسع تم تكريم اصحاب المراكز الأولى والمشاركين والرعاة.