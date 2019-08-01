محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الأربعاء (31 يوليو 2019).
دونجا يكشف لمصراوي سبب تفضيله الانضمام للإسماعيلي.. ودور عواد في الصفقة
مصدر: اتجاه لرفع اسم جنش من قائمة الزمالك الأفريقية
قفشة: حققت جزء من حلمي بالانضمام للأهلي.. والبطولات تكمل الجزء الأخر
وكيله لمصراوي: أفشة رفض عروض ألمانية وإماراتية من أجل الأهلي
مصدر: مرعي يصل الزمالك لإتمام صفقة إعارته من بيراميدز
ديانج: اللعب للأهلي فرصة نادرة في إفريقيا.. الرفض كان مستحيلاً
شيكابالا: تعرضنا للظلم.. وأشكر رئيس الزمالك على الوقوف بجانبي
حوار.. عمر صلاح: لم أتوقع رحيلي عن الزمالك.. واللاعبون لم يركزوا في نهاية الدوري
إبراهيم حسن لمصراوي: فضلت بيراميدز لطموحه.. وسعيد بالتتويج ببطولتين مع الزمالك
الزمالك يُقيد كهربا بقائمته المحلية
أهلي جدة يكشف موقفه النهائي من ضم علاء وحجازي
لاعب منتخب شباب اليد يتحدث لمصراوي عن إنجاز المونديال وعدم التأهل للنهائي
بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة هجومية جديدة
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء.. حلم أفشة..لاعب بيراميدز على أعتاب الزمالك.. رسالة شيكابالا لرئيس ناديه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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