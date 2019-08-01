دونجا يكشف لمصراوي سبب تفضيله الانضمام للإسماعيلي.. ودور عواد في الصفقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال محمود عبد العاطي "دونجا"، إنه وقع رسميًا على عقود الانتقال لنادي الإسماعيلي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل، بعد موافقة الزمالك على انتقاله للدراويش في صفقة انتقال عواد للقلعة البيضاء.

وأضاف دونجا ـ في تصريحات خاصة لمصراوي ـ :" جدية الإسماعيلي سبب توقيعي للنادي على عقود الانتقال للدراويش في الفترة الحالية، رغم وجود عرض جاد من قبل إدارة الاتحاد السكندري".

وتابع اللاعب:"فضلت الاستمرار مع الإسماعيلي مثلما فضلت الانتقال للفريق في الستة أشهر الماضية على سبيل الإعارة، لأنني أشعر بالراحة داخل صفوف الفريق كما أن الإسماعيلي قاتل على ضمي".

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واسترسل لاعب الإسماعيلي:"الزمالك كان يريد عودتي في الفترة الحالية ولكن تمسك النادي الأبيض بضم عواد كان سببًا في بقائي في الإسماعيلي خاصة وأن إدارة الدراويش تمسكت بضمي في صفقة انتقال عواد للأبيض، بالرغم من أن الزمالك عرض على الإسماعيلي 6 لاعبين للاختيار من بينهم في الصفقة التبادلية".

وأوضح اللاعب أن حاجة الزمالك لحسم صفقة عواد بسبب أزمة حراسة المرمى في الفريق كانت من أسباب استمراري مع الإسماعيلي، مشيرًا إلى أن الزمالك لم يجبرني على التوقيع للدراويش لأن الإدارة أخطرتني أنه في حالة رفضي الاستمرار مع الإسماعيلي سيتم تعويض الدراويش بمقابل مادي إضافي في صفقة عواد.

وأتم اللاعب حديثه بالإشارة إلى أنه سعيد بالفترة التي قضاها في الزمالك، متمنيًا التوفيق للفريق في الفترة المقبلة ومعربًا عن سعادته باللعب لقلعة كبيرة بحجم الدراويش في الفترة المقبلة ويسعى لأن يكون عند حسن ظن إدارة الإسماعيلي والجماهير.