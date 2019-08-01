الكاف يقرر مد القيد بعد أزمة توقف السيستم

استقر مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، على مد القيد للأندية خاصة بعد تعطل السيستم خلال الساعات القليلة الماضية مما منع عدد بعض الأندية من قيد لاعبيها في القوائم الأفريقية. القليلة الماضية مما منع عدد بعض الأندية من قيد لاعبيها في القوائم الأفريقية. وعلمت "الوفد"، أن الكاف يتجه إلى مد القيد بعد عودة السيستم للعمل لمدة ساعة أو ساعتين بحيث يتسنى لكل ناد قيد لاعبيه.

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