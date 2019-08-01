مانشستر سيتي يضع اللمسات الأخيرة لضم جواو كانسيلو



أقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي من الفوز بصفقة ظهير يوفنتوس جواو كانسيلو خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ويبدو أن هذه الخطوة قد توقفت عندما طلب يوفنتوس 60 مليون يورو لبيع كانسيلو ، وأصر المان سيتي على إقحام دانيلو كجزء من الصفقة.

ووفقًا لموقع فوتبول إيطاليا ، كانت هناك خطوات

مهمة إلى الأمام مساء الأربعاء وقد يكون الاتفاق وشيكًا.وأكد الموقع أن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي تواجد في لندن اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقال جواو كانسيلو للسيتي.ويعتقد الموقع أن مانشستر سيتي وافق على الدفع نقدًا دون دانيلو في حين أن البيانكونيري مستعدون لخفض توقعاتهم إلى 50-55 مليون يورو.واشترى يوفنتوس كانسيلو من فالنسيا مقابل 40 مليون يورو قبل عام ، لذلك لا يزال يمثل هامش ربح كبير.ساهم الظهير الأيمن البالغ من العمر 25 عامًا في تسجيل هدف واحد وصنع 5 أهداف في 34 مباراة في الموسم الماضي ، لكنه ليس جزءًا من خطط ماوريسيو ساري.