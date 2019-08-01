مانيشستر يونايتد يكسر الرقم القياسي من أجل هاري ماكجواير



أتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خطوة جديدة نحو التعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي الإنجليزي قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتس الإنجليزية ، قدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضًا جديدًا بقيمة 80

مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع هاري ماجواير مدافع ليستر سيتي.وإن وافق ليستر سيتي على عرض مانشستر يونايتد ، سيصبح المدافع الإنجليزي هاري ماجواير أغلى مدافع في العالم متفوقًا على فيرجيل فان دايك وماتياس دي ليخت.ولا يزال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد مُصر على ضم قلب دفاع واستهدف ماجواير لتدعيم دفاع الشياطين الحمر بالموسم المقبل ، علمًا بأن المانيو أبرم صفقتين حتى الآن بالتعاقد مع دانيال جيمس وآرون وان بيساكا.