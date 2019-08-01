أحمد وائل يقود يد سموحة بعد رحيل مروان رجب

قرر مجلس ادارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر اسناد مهمة قيادة الفريق الاول لكرة اليد بالنادي الى احمد وائل المدرب العام للفريق بعد اعتذار المدير الفني السابق مروان

رجب عن قيادة الفريق لسفره الى دولة الامارات العربية المتحدة .

ويعد احمد وائل احد ابناء نادي سموحة حيث سبق له ومثل النادي

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في كل المراحل السنية في الثمانينات ثم انتقل لتدريب عدد من فرق النادي في جميع المراحل السنية كما قاد الفريق الاول قبل موسمين من قبل وحقق نتائج طيبة .

كما تقرر اسناد مهمة المدرب العام الى مساعد المدرب احمد سمير .