رياضة | عاشور: جمعه وعد فأوفي وسليمان أفضل اللاعبين في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاشور: جمعه وعد فأوفي وسليمان أفضل اللاعبين في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد حسام عاشور نجم الأهلي بزميليه وليد سليمان وصالح جمعه عقب التتويج بالدوري ال 41 في تاريخ النادي.



وقال عاشور في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : "نطلق على صالح جمعه لقب الملتزم لأنه وعد فأوفي بعد ظهوره في أحد البرامج وتعهده بالالتزام".



وأضاف :"محمد يوسف ابن النادي الأهلي ويوافق على تولي أي منصب بالجهاز الفني".



واختتم عاشور تصريحاته قائلاً :"وليد سليمان من أفضل اللاعبين في الفريق وكان سببا في وصولنا لنهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي".