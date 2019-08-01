رياضة | خطة جوارديولا مع السيتي الأنسب لأهلي لاسارتي بعد انضمام "قفشة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة جوارديولا مع السيتي الأنسب لأهلي لاسارتي بعد انضمام "قفشة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولو النادي الأهلي عن التعاقد مع محمد مجدي قفشة لاعب فريق بيراميدز، وذلك لمدة 5 مواسم مقبلة مع القلعة الحمراء بداية من الموسم القادم.

وسيكون قفشة تدعيما قويا للنادي الأهلي في مركز خط الوسط الهجومي، خاصة بعد الأداء المميز الذي يقوم به اللاعب في السنوات الماضية مع فريقي إنبي وبيراميدز.

وأصبح مارتن لاسارتي المدير الفني للقلعة الحمراء في ورطة كبيرة، بسبب كثرة اللاعبين في مركز خط الوسط الهجومي والدفاعي، ولكن خطة بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي ستكون حل جيد للنادي الاهلي في الموسم المقبل. Advertisements حيث يلعب جوارديولا بخطة 4-1-4-1، ويعتمد على فيرناندينيو كلاعب وسط مدافع وحيد وأمامه الثنائي دي بروين وديفيد سيلفا في وسط الملعب، وعلى الجناح الأيمن رحيم سترلينج، وعلى الجناح الأيسر ليروى ساني مع تبديل بعض أسماء اللاعبين فقط. وفي حال اقتناع لاسارتي بتلك الخطة ستسهل الكثير عليه في اختيار اللاعبين وطريقة النادي الأهلي الهجومية والدفاعية أيضاً، حيث يعتمد على أحد لاعبي خط الوسط المدافع والذي يشغله فيرناندينيو في السيتي وفي الأهلي سيكون ( أليو ديانيانج - حسام عاشور - حمدي فتحي - عمرو السولية). ويلعب أمامه بالثنائي صالح جمعة ومحمد مجدي قفشة، ويضع جناحين بشكل طبيعي مثلما لعب في الموسم الماضي (رمضان صبحي - وليد سليمان) مع تبديل أسماء اللاعبين أيضاً. ولكن سيكون هناك أزمة داخل القلعة الحمراء في حال عدم تغير خطة 4-2-3-1، حيث لن يلعب أحد الثنائي (صالح جمعة - محمد مجدي قفشة) بشكل أساسي وسيعتمد على لاعب واحد مع ناصر ماهر الذي خاض بداية الموسم الماضي بشكل جيد.

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