رسميًا.. الأهلي يُعلن التعاقد مع محمد مجدي أفشة

أعلن النادى الأهلى المصري عبر أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات، التعاقد مع محمد مجدي قفشة لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة.

وأنهى توفيق كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب والذي عبر عن سعادته بالانضمام للأهلي.

وقال أمير توفيق إن الأمور سارت في إطار تعاوني وأنه قام بإتمام الصفقة بعد الرجوع لمحمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بشئون كرة القدم في كل الأمور وذلك في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم والذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

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وكشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي أن صفقة محمد مجدي قفشة صانع العاب بيراميدز، كلفت خزينة النادي بشكل إجمالي 22 مليون جنيه، سيتم دفع 20 مليون منها على 3 دفعات، الأول محدد له أغسطس المقبل بقيمة 8 ملايين ، والثانى فى يناير بقيمة 7 ملايين، والثالث والأخير فى مايو 2020 بقيمة 5 ملايين جنيه

وأوضح المصدر سنقوم بدفع 20 مليون جنيه، إضافة إلى متغيرات بقيمة 2 مليون جنيه، حيث تم وضع بند يمنح بيراميدز الحق في الحصول على مليون جنيه حال حصول الأهلي على بطولتي الدوري والكأس في الموسم الجديد، ومليون جنيه أخرى حال فوز الأهلي بالنسخة القادمة من بطولة دوري ابطال افريقيا.

وضع مسئولو الأهلي بندا في عقد شراء محمد مجدي قفشة يمنح نادي بيراميدز الحق في الحصول علي 20 % كنسبة إعادة بيع حال اعادة بيع اللاعب مستقبلآ.