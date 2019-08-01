ليفربول يفوز على ليون بثلاثية وديًا بمشاركة محمد صلاح

حقق فريق ليفربول الإنجليزي فوزا مستحقا على نظيره ليون الفرنسي، بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت الأربعاء، على ملعب "جنيف" بسويسرا، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح من بداية المباراة مع فريقه ليفربول، وهي المباراة الودية الأولى له مع الفريق، حيث عاد بالأمس من إجازته، ولكنه اكتفى بـ45 دقيقة فقط.

سجل أهداف ليفربول روبرتو فيرمينو فى الدقيقة 17، ويواكيم أندرسون لاعب ليون بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 21، بينما سجل هدف ليون النجم الهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة 4 من ركلة جزاء.

وفى الشوط الثاني سجل الشاب هاري ويلسون هدف ليفربول الثالث عند الدقيقة 53 .

وترشح محمد صلاح لجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" 2019 والتى تمنحها الفيفا للاعب الأفضل في العالم من كل عام.