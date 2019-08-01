شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لطلائع الجيش بالاسكندرية استعداداً للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يتوجه اليوم الخميس فريق طلائع الجيش لمدينة الاسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للموسم الجديد .
وأقام طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو الجارى حتى 27 من نفس الشهر، ثم ينطلق المعسكر الثانى بالإسكندرية فى الفترة من 1 أغسطس حتى 8 من نفس الشهر.
وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم: إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى، وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز، وإسلام فؤا من المقاولون العرب.
وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.
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