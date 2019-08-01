شكرا لقرائتكم الترسانة يلتقي وديا بـ "أحد السعودى" استعدادا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يلتقى عصر اليوم فريق الترسانة مع أحد السعودى إحدى فرق القسم الثانى بالدورى الثانى فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الشواكيش استعدادا للموسم المقبل .
كان الترسانة قد خاض ثلاث مباريات ودية أمام بنى سويف وانتهت بفوز الشواكيش 4 / 3، بينما خسر لقائه الثانى السبت المقبل أمام خورفكان إحدى أندية القسم الثانى بهدف مقابل للاشئ ، والصفوة وتعادل الفريقين سلبيا .
ويسعى علاء ميهوب المدير الفنى للترسانة إلى تحقيق أكبر انسجام بين اللاعبين القدامى والجدد من أجل ايجاد أفضل توليفة مناسبة يخوض بها الفريق مبارياته فى القسم الثانى.
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