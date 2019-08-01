شكرا لقرائتكم قفشة بعد الانضمام للأهلي: حققت جزء من أحلامي.. ويتبقى تحقيقي للبطولات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد مجدي قفشة لاعب الاهلي الجديد، الشكر للادارة القلعة الحمراء والجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي ، بعد تمسكهم بضمه الي الفريق الأحمر .

كتب قفشة علي تويتر ، "الحمد لله اليوم حققت جزء من حلمي بانضممامي للنادي الأهلي ويتبقى جزء تحقيقي للألقاب والبطولات مع النادي الذي اعتاد على ذلك. شكرًا للإدارة والجهاز الفني على تمسكهم بضمي للنهاية والشكر الأكبر دائمًا للجماهير".



قفشة

ظهر محمد مجدي قفشة بقميص النادي الأهلي مساء أمس الأربعاء لأول مرة بعد انضمامه رسميا قادما من بيراميدز.

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وأعلن الأهلي انضمام قفشة لمدة 5 مواسم.

وأصبح قفشة الصفقة الرابعة التي يضمهما الأهلي في الصيف الجاري بعد تمديد إعارة رمضان صبحي من هيدير سفيلد تاون الإنجليزي والمالي أليوم نيانج ومحمود متولي لمدة 5 مواسم.