شكرا لقرائتكم 23 مليون جنيه تدخل خزينة اتحاد الكرة من عائد بث مباريات الموسم الماضي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتعشت خزينة اتحاد الكرة، بمبلغ 23 مليون جنيه خلال الـ48 ساعة الماضية، جمعها من تحصيل نسبته من عائد بث مباريات الدورى المنصرم، قبل السماح للأندية بالقيد المحلى والافريقى، حيث تم فتح القيد يوم الاثنين الماضى. ويغلق مساء اليوم الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، باب القيد الأفريقى أمام الأندية المصرية المشاركة فى النسخة الجديدة لدورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية. كان "كاف" حدد اليوم الأربعاء الموافق 31 يوليو موعدًا لنهاية القيد الأفريقى للأندية المصرية الأربعة المشاركة فى بطولتى الأندية الأفريقية وهى: الأهلى والزمالك وبيراميدز والمصري.

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