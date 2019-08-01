شكرا لقرائتكم وكيل أزارو يحاول احتواء غضب بوطيب لتجنب سداد الملايين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو نادي الزمالك احتواء أزمة المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض، بعد رفع اسمه من القائمة الإفريقية التي ستقود هجوم الفريق الأبيض في الموسم المقبل، لرغبة الإدارة في بيع اللاعب والتحفظ على بقائه في صفوف المارد الأحمر.

ويتفاوض مسئولو الزمالك مع وكيل المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، لإيجاد مخرج لأزمة بوطيب في الزمالك، بعد رفع اسمه من القيد الإفريقي، وعدم وجود ترحيب باستمراره في القلعة البيضاء.

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ويشترط بوطيب الحصول على قيمة عقده كاملة حال إقدام مسئولي الزمالك على الاستغناء عنه في الصيف الحالي،

ويبحث الزمالك مع وكيل أزارو حل أزمة اللاعب ومحاولة تسويقه في أحد الدوريات العربية خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من أجل الاستفادة من بيعه، بعد تكبد الخزينة البيضاء مبالغ طائلة للتعاقد معه، في الوقت الذي يتحفظ فيه مسئولي ميت عقبة على رحيله بالمجان والاتجاه لقيده محليا حال فشل تسويقه.