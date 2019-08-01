شكرا لقرائتكم ديانج: كان من المستحيل رفض اللعب لأعظم نادي بإفريقيا وهذه تصيحة ساليف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن المالي أليو ديانج لاعب الأهلي الجديد أن اللعب للقلعة الحمراء فرصة لا تأتي لكل اللاعبين في إفريقيا، ولذلك كان من المستحيل أن يرفض عرض نيل شرف ارتداء القميص الأحمر.

وانتقل ديانج من مولودية الجزائر هذا الصيف ليدعم خط الوسط الدفاعي في النادي الأهلي، لينضم إلى حسام عاشور وحمدي فتحي في نفس المركز.

وفي تصريحات لقناة الأهلي قال ديانج:"طبعا شعوري لا يوصف هنا في مصر وأنا سعيد جدا بالأجواء في مصر وبشكر الجماهير عن حسن الترحاب وفي إختلاف واضح علي الصعيد التكتيكي بين الدوري المصري والجزائري لكن الدوري المصري أقوى".

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أوضح: "عائلتي تشعر للفخر بانتقالي للنادي الأهلي وأصدقائي و تواصلت مع ساليف كولبيالي مدافع الفريق السابق وقال لي، "دي فرصة هتخليك توصل لمنتخب مالي القومي لأنك هتكون في احسن نادي في افريقيا".

تابع ديانج ، "المفاوضات أخذت وقت طويل ولكن أنا الآن في الأهلي وأتمنى أن أكون اضافة للنادي" ، موضحاً "أمنيتي كانت اللعب في اوروبا ولكن عندما طلبني أعظم نادي في أفريقيا كان من المستحيل أن أرفض".

وقال لاعب وسط الأهلي: "لا أواجه مشكلة في التأقلم هنا، وعلى الرغم من أنني أتحدث الفرنسية فقط، إلا أنني أفهم الإنجليزية أيضاً ولا توجد هناك مشكلة في التواصل مع الجميع".