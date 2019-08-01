المصري يتعاقد مع "شيكا" فاركو...

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جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو نادي المصري إجراءات التعاقد مع محمد زكريا "شيكا" جناح فاركو والعائد من رحلة إعارة إلى إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق البورسعيدي في الموسم الجديد. وأنهى النادي المصرى البورسعيدى إجراءات ضم محمد زكريا "شيكا" جناح فريق فاركو السكندري لمدة موسم على سبيل الاعارة وبنية البيع النهائى. وجاء التعاقد مع اللاعب لتدعيم الجانب الهجومى بعد التعاقد مع الليبى مفتاح طقطق والصاعد أحمد خالد "كارلوس" لتدعيم الصفوف في الموسم الجديد. Advertisements وأعلن المصري حسابه على تويتر ضم شيكا لمدة 3 مواسم مقبلة، بناءا على رغبة إيهاب جلال المدير الفني للفريق البورسعيدي. واحتل المصري المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري للموسم الماضي، ويدعم صفوفه بمجموعة من اللاعبين المميزين استعدادا للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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