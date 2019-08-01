شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يبدأ تدريباته اليوم على فترتين قبل ملاقاة أهلى بنغازي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل 4

يخوض فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليوم على فترتين صباحا ومساءًا ،إستعدادا لملاقاة منافسه أهلى بنغازى ضمن منافسات جولة الذهاب بالإسماعيلية لدور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال فى نسختها الجديدة.

وكان الدراويش قد ودع منافسات البطولة فى نسختها الماضية بركلات الترجيح أمام الرجاء البيضاوى من دور ربع النهائى.

واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته أمس ، ضمن برنامج الاعداد لملاقاة فريق اهلى بنى غازى الليبى مطلع سبتمبر المقبل ، ضمن منافسات دور الــ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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شهد المران انتظام كافة اللاعبين والذى تخلله مجموعة من الحصص والاختبارات البدنية تحت إشراف مخطط الأحمال التونسى أكرم علياوى تفوق فيها صانع ألعاب الفريق مصطفى فارس.

كما تخلل التدريب عدة جمل فنية وتكتيكية أبرزها التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.

واختتم المران بتقسمية حماسية بين كافة اللاعبين حيث قام المدير الفنى محمود جابر بايقافها عدة مرات من أجل اصلاح الاخطاء ومنحهم التعليمات الفنية.