النصر يختتم معسكره الخارجي بالخسارة

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خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام باسوش دي فيريرا البرتغالي بنتيجة 1-0 خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأربعاء.

وجاءت المباراة في ختام المعسكر الخارجي الذي يقيمه فريق النصر في البرتغال استعدادا للموسم الجديد.

وتعد هذه المباراة الرابعة التي يخوضها بطل الدوري السعودي في معسكره الخارجي استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

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وبعد المباراة، أعلن الحساب الرسمي لنادي النصر في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن بعثة العالمي تستعد لمغادرة البرتغال والعودة إلى الرياض.

ويستعد النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 5 أغسطس في الرياض، والإياب يوم 12 من الشهر ذاته في أبو ظبي.

جدير بالذكر أن النصر يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي للمحترفين بمواجهة ضمك يوم 22 أغسطس المقبل.

