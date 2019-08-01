تطورات في مستقبل نيمار مع سان جيرمان

قام اللاعب نيمار بإظهار رغبته في عودته إلى فريق برشلونة، فأصبح نادي سانجيرمان الفرنسي قلقاً بشأن هذا القرار كما أنه أصبح أشد الحرص على هذا اللاعب حتى لا يعود لنادي برشلونة، وأوضحت صحفية أسبانية أن نادي سان جيرمان يسعى لعقد اتفاقية لاستمرار اللاعب معهم في الفريق هذا الموسم.

حيث أن المدير الرياضي المسئول عن نادي سان جيرمان قام بالطبع بالاتفاق مع مدير أعمال اللاعب نيمار، حيث أنه اضاف أنه سيقوم بالتقابل مع اللاعب العالمي نيمار في دولة الصين لكي يتناقشوا في ذلك الأمر،ولكن مدير اللاعب يدرك أنه من الصعب استمرار اللاعب فالنادي لأنه يدرك رغبته الكبيرة في العودة لنادي برشلونة والرحيل.