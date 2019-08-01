حصول بيراميدز على توقيع إبراهيم حسن

استطاع مسئول ندي بيراميدز الحصول على توقيع من لاعب فريق نادي الزمالك إبراهيم حسن وذلك في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد ما تم الاتفاق مع اللاعب ومع نادي الزمالك على الصفقة، حيث أعلن مصدر من نادي الزمالك أنه تم توقيع اتفاقية مع مسئولين نادي الزمالك وأعضاء بيراميدز عن بيع اللاعب.

حيث يشهد نادي الزمالك في الفترة الأخيرة انتقالات للاعبيه من نادي إلى نادي أخر، حيث أشار أيضاً أن نادي الزمالك كان يطلب بضم للاعب رجب بكار ظهير بيراميدز في أثناء الفترة الحالية، حيث أنه أضاف أن نادي الزمالك قام بالموافقة على رحيل اللاعب إبراهيم حسن من النادي وهذه صفقة مستقلة عن صفقة ضم اللاعب رجب بكار.