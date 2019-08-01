مصدر: اتجاه لرفع اسم جنش من قائمة الزمالك الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: قال مصدر مسؤول بمجلس إدارة نادي الزمالك، إنهم بالاتفاق مع إدارة الكرة أصبح لديهم اتجاهاً لرفع اسم محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى الفريق من القائمة الأفريقية للفريق بسبب إصابته بقطع في وتر أكيلس. وقرر النادي قيد محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي في القائمة الأفريقية بالإضافة إلى محمود شيكابالا ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافي واسلام جابر وكريم بامبو ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي مع اللاعبين القدامى المتبقين بالفريق. ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة دوري أبطال افريقيا في النسخة المقبلة. وكان رئيس الزمالك قد أوضح خلال مؤتمر عقده يوم أمس الأربعاء بمقر ناديه للإعلان الصفقات، أنه متمسك بحارس فريقه محمود جنش حتى بعد إصابته والتعاقد مع عواد ومحمد أبو جبل.

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