هل ساني قادم؟.. بايرن ميونخ: لا تعليق!

أكد نادي بايرن ميونخ الأماني لكرة القدم، أنه لا ينبغي له التحدث عن نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الألماني ليروي ساني، وذلك احتراماً للتعاقدات بين اللاعبين والأندية. وكان المدير الرياضي لبايرن ميونخ، حسن صالحمديتش، قد تحدث عن ساني بعد المباراة التي فاز فيها فريقه أمس الأحد، على فنربخشة التركي بنتيجة 6-1، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس أودي، حيث قال: “نفضل ألا نتحدث عن لاعبين متعاقدين مع أندية أخرى، من المهم جداً أن يحرص الجميع على هذه القاعدة”. يذكر أن مفاوضات بايرن ميونخ مع ساني (25 عاماً) بدأت مراحلها الحاسمة أخيراً، ولذلك لا يرغب النادي البافاري في إثارة حفيظة المسؤولين في مانشستر سيتي في هذا التوقيت بالإدلاء بتصريحات حول اللاعب. وعلى الجانب الآخر، لم يلتزم المدير الفني لبايرن ميونخ، الكرواتي نيكو كوفاتش، بسياسة ناديه فيما يتعلق بالتحفظ في إطلاق التصريحات على لاعبين ينتمون لأندية أخرى، إذ أعرب عن ثقته بانضمام ساني لصفوف فريقه قريباً. وأثارت تصريحات كوفاتش غضب الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، كارل هاينز رومنيغه، الذي قال في تصريحات للتليفزيون الألماني: “لم تعجبن التصريحات وأقول هذا بكل وضوح”. وأضاف: “التصريحات المتفائلة والمتشائمة لن تساعد في هذا الصدد”. وفي وقت لاحق قدم كوفاتش اعتذاراً رسمياً عن تصريحاته الخاصة بساني، حيث قال: “كنت فظاً بعض الشيء، لقد تحدثت مع (مدرب مانشستر سيتي) غوارديولا، من أجل الاعتذار له، لأنني أعرف أن ساني لاعب في مانشستر سيتي”.

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