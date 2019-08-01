اقترب ناديا مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، من الاتفاق على صفقة تبادلية طرفاها هما اللاعبان البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني باولو ديبالا على الترتيب، اليوم الأربعاء، وذلك حسبما أفادت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية.
وذكرت الشبكة الإيطالية أن المدير الرياضي بنادي يوفنتوس، فابيو باراتيشي، وصل إلى إنجلترا لإجراء محادثات مع مسؤولي مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى مفاوضات أخرى مع وكيلي اللاعبين من أجل التوصل إلى اتفاق.
وأكدت سكاي أن الصفقة تم التوصل فيها إلى صيغة اتفاق من حيث المبدأ، مشيرة إلى أن عملية التبادل بين الفريقين ستنجح طالما وافق باولو ديبالا لاعب يوفنتوس على ذلك.
وكان ديبالا انضم إلى يوفنتوس قادماً من باليرمو في 2015، فيما انضم لوكاكو إلى مانشستر يونايتد قادماً من إيفرتون في 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على آخر مستجدات صفقة “لوكاكو-ديبالا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.