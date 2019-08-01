زيدان عن تصرف بيل: لا أعرف إذا كان هذا قلة احترام!

أكد المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، أنه لن يتدخل في الحياة الشخصية للاعبه الويلزي غاريث بيل، وذلك بعدما انتشرت صور لبيل وهو يمارس رياضة الغولف في نفس اليوم الذي كان يستعد فيه فريقه لبدء مشواره في بطولة كأس أودي بألمانيا.

يذكر أن بيل لم يسافر مع ريال مدريد إلى ألمانيا لخوض منافسات بطولة كأس أودي، حيث كان يتعافى من إصابة تعرض لها في وقت سابق.

وقال زيدان عقب فوز ريال مدريد 5-3 على فنربخشة التركي: “هل أشعر بالضيق من موقف بيل؟ لا أعرف، أنا هنا مع اللاعبين ولن أتحدث معكم عن هذا، كنت أتمنى لو كان تدرب، سنرى عندما نعود إلى مدريد، ولكنني لن أمنع أحدهم من القيام بشيء ما”.

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وأضاف: “على كل شخص أن يضطلع بمسؤولياته وسنرى ما قام به عندما نعود إلى مدريد، لن أتدخل في حياة بيل الشخصية، لا أعرف إذا كان هذا قلة احترام، لن تقحموني في موقف لا أرغب فيه، لن أجيب بأكثر من ذلك”.

يذكر أن ثمة توتر يشوب علاقة زيدان مع بيل، حيث أكد المدرب الفرنسي في أكثر من مناسبة أنه لا يعول كثيراً على اللاعب الويلزي في مشروعه الجديد مع ريال مدريد.

وكانت هناك الكثير من المحاولات من قبل إدارة نادي ريال مدريد في الآونة الأخيرة للإطاحة ببيل ولكنها باءت بالفشل.