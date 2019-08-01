إبراهيموفيتش: من الحماقة التمسك بهذا اللاعب!

طالب اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء، بفتح باب الرحيل أمام لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، الذي تثور الشائعات حول اهتمام ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته.

وقال إبراهيموفيتش، نجم نادي لوس أنجليس غلاكسي الأمريكي، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”: “أعتقد أنه إذا كان لا يرغب في البقاء مع مانشستر يونايتد سيكون من الحماقة التمسك به، إذا كان يريد التواجد في مكان آخر، اتركوه يرحل”.

ويعتبر اللاعب الفرنسي الكبير أحد أهداف المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، رغم أن الأخير لم يعلن عن ذلك بشكل واضح.

ويرى لاعب باريس سان جيرمان السابق، إبراهيموفيتش، أن مانشستر يونايتد سيحقق مكاسب إذا ترك بوغبا يرحل.

واختتم إبراهيموفيتش قائلاً: “اللاعبون داخل غرفة خلع الملابس يتبادلون الاحترام، إنهم محترفون وكل منهم يدرك موقفه جيداً، هذا الموقف يجب أن يثير قلق النادي بشكل أكبر، لأنه لا يمكن الاحتفاظ بلاعب لا يرغب في البقاء”.