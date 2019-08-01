فيديو.. ارتياح داخل الأوساط الكرويّة بعد قرار السيسي بشأن "مدرب الفراعنة"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لن تستعين بمدربين أجانب للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة الأمم الأفريقية من دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين بشأن آليات عودة الجماهير للملاعب وتطوير كرة القدم، وذلك خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات مؤتمر الشباب، اليوم الأربعاء.

وقال الرئيس السيسي مداعبًا الحضور: "خلاص؛ لن نستعين بمدربين

أجانب".

وتساءل الرئيس السيسي: "ليه معندناش ثقة في المدربين المصريين؟ الدكتور أشرف صبحي (وزير الرياضة) بقوله هتعمل ايه، قالي مش هنجيب مدربين أجانب.. لازم ندي فرصة للمصريين.. (ضاحكًا) النتيجة واحدة".

وأضاف الرئيس: "الجدية والتجرد وعدم المجاملة في أي موضوع، ينجحه في أي قطاع.. مش هنختار مجاملة لأن هذا لن ينجح في أي قطاع

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بما في ذلك قطاع الرياضة".

وقد قوبل قرار الرئيس بارتياح تام في الاوساط الكرويه بعد فشل المدربين الاجانب في تحقيق اي انجاز مع المنتخب الوطني وخاصه بعد خروج المنتخب في بطوله الامم الافريقيه الاخيره من دور ال 16علي يد اجيري الذي فشل في اختيار لاعبين يصلحوا لتمثيل مصر



واصبح هناك امل كبير ان يتولي حسن شحاته منصب داخل اتحاد الكره وهو الاشراف علي المنتخب وهناك اتجاه الي تعيين حسام البدري واسامه نبيه وحماده صدقي وعبد الواحد السيد او عصام الحضري مدربا للحراس.