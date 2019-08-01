رياضة | نجم ريال مدريد: بوجبا سيقدم إضافة كبيرة لنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد: بوجبا سيقدم إضافة كبيرة لنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الفرنسي رافائيل فاران نجم ريال مدريد الإسباني بأن مواطنه بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي سيكون إضافة للفريق إذا انضم له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال فاران في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور الإنجليزية: "نمتلك فريق قوي لكن بوجبا سوف يكون إضافة قوية، أعرفه جيدا،ً سيكون رائعاً لأي فريق".



وأضاف: "أثق في زملائي في الفريق لكن إذا انضم لاعب جديد سيكون إضافة لا، نحن نرتكب أخطاء فردية وليست تكتيكية".



وتابع: "سيتم تصحيح مسار الفريق، أنا متأكد من ذلك الجميع يرغب في رؤية مدريد يفوز وأنا منهم".



واختتم فاران تصريحاته قائلاً : " في 2017، خسرنا الوديات ثم فزنا بكل شيء، عندما تبدأ المنافسة يتغير الوضع، هذا ليس عذراً ولكن نحتاج للهدوء".