رياضة | جمعه يكشف كواليس حديثه مع لاسارتي بعد استبعاده من القائمة الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمعه يكشف كواليس حديثه مع لاسارتي بعد استبعاده من القائمة الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح صالح جمعه نجم الأهلي بأنه عقب استبعاده من القائمة الأفريقية للنادي نصحه مارتن لاسارتي ببذل جهده ليشارك كأساسي.



وقال جمعه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر : "كل المشاكل التي مررت بها في حياتي استطعت التغلب عليها والجهاز الفني كان يحميني وإدارة النادي وزملائي والجمهور ساعدوني في ذلك".



واختتم جمعه تصريحاته قائلاً : "لم احزن لاستبعادي من القائمة الأفريقية وأخبرني لاسارتي بأن اجتهد حتى اشارك كأساسي وهذا ما حدث".