رياضة | باريس سان جيرمان يوجه صفعة قوية لبرشلونة بشأن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يوجه صفعة قوية لبرشلونة بشأن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن باريس سان جيرمان يسعى للحفاظ على نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا وعدم التفريط فيه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يسعى لإبقاء نيمار في النادي الفرنسي لموسم آخر بالإضافة إلى عدم تقديم وعد بالموافقة على رحيله في الصيف المقبل.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ليوناردو اجتمع مع ممثلي نيمار وأنه من المنتظر عقد جلسة مع نيمار وجهًا لوجه في الصين في الأيام المقبلة.

Advertisements



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليوناردو يرى أن الحل الجديد مناسب لجميع الأطراف لأنه من الصعب الإتفاق مع برشلونة أو أي نادٍ آخر بشأن ضم نيمار.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ليوناردو المدير الرياضي ل PSG يرى أنه من الصعب أن يقوم النادي الفرنسي باستبدال نيمار بلاعب آخر مميز في الصيف الحالي.



وألمحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يرى أن الحل الأخير من جانب PSG جاء متأخرًا كما أنه يصف خروجه من النادي الفرنسي بأنه أمر لا رجعة فيه.