رياضة | باريس سان جيرمان يوجه صفعة قوية لبرشلونة بشأن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يوجه صفعة قوية لبرشلونة بشأن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يسعى لإبقاء نيمار في النادي الفرنسي لموسم آخر بالإضافة إلى عدم تقديم وعد بالموافقة على رحيله في الصيف المقبل.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ليوناردو اجتمع مع ممثلي نيمار وأنه من المنتظر عقد جلسة مع نيمار وجهًا لوجه في الصين في الأيام المقبلة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ليوناردو يرى أن الحل الجديد مناسب لجميع الأطراف لأنه من الصعب الإتفاق مع برشلونة أو أي نادٍ آخر بشأن ضم نيمار.
وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ليوناردو المدير الرياضي ل PSG يرى أنه من الصعب أن يقوم النادي الفرنسي باستبدال نيمار بلاعب آخر مميز في الصيف الحالي.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن نيمار يرى أن الحل الأخير من جانب PSG جاء متأخرًا كما أنه يصف خروجه من النادي الفرنسي بأنه أمر لا رجعة فيه.