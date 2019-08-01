رياضة | صالح جمعه: أتمنى أن يلعب شقيقي للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعه: أتمنى أن يلعب شقيقي للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد صالح جمعه نجم الأهلي بشقيقه عبد اللع جمعه نجم الزمالك وأعرب عن أمله في أن يلعب للأهلي.



وقال جمعه في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"واسيت شقيقي عبد الله جمعه بعد استبعاده من المنتخب في أمم أفريقيا واخبرته بأنه مازال صغيراً".



وأضاف :"أتمنى أن يقدم عبد الله مستوى رائع مع الزمالك ويخسر في النهاية".



وتابع :"بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية دخل عبد الله المنزل وهو يغيظني وأتمنى أن يلعب للأهلي".



واختتم جمعه تصريحاته قائلاً :"والدتي ليست أهلاوية أو زمالكاوية وسعدت بتتويج الأهلي بالدوري والزمالك بالكونفدرالية".