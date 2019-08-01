الامارات | الظفرة يكسب بيرغنسون ويستعد لمواجهة غارشن

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يكسب بيرغنسون ويستعد لمواجهة غارشن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الظفرة فوزه الأول في معسكره الخارجي، الذي يقيمه حالياً في مدينة نورنبيرغ الألمانية، تحضيراً للموسم الكروي الجديد، وذلك على حساب فريق إف سي ويكر بيرغسون، في ثانية تجاربه الإعدادية، وأحرز أهداف الظفرة، البرازيلي جواو بيدرو (هدفان)، بينما أضاف المدافع البرازيلي ديغو، الذي يخضع للتجربة مع الفريق، الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة للمباراة.

وأتاح المدرب الصربي، فواك رازفيتش، خلال المباراة، الفرصة أمام مجموعة من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم، وبدء بناء التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في الموسم الجديد، خصوصاً بعد التعاقدات التي أبرمها حتى الآن بالتعاقد مع لاعبين أجانب وآخرين مواطنين، وسيؤدي الفريق تجربته الودية الثالثة، مساء بعد غد، حينما يواجه فريق إف آر غارشن، وكان الفريق تعادل 1-1 في المباراة الأولى أمام عجمان.