الامارات | صفقة تبادلية بين يوفنتوس ويونايتد.. لوكاكو مقابل ديبالا

شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تبادلية بين يوفنتوس ويونايتد.. لوكاكو مقابل ديبالا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتفق ناديا يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي مبدئياً على إتمام صفقة تبادلية، تقضي بانتقال مهاجم الأول الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة تبادلية مع رأس حربة الثاني البلجيكي روميلو لوكاكو، بحسب ما ذكرت شبكة «سكاي إيطاليا».

وكان لوكاكو الذي فقد مركزه في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد الموسم المنصرم مرشحاً للانتقال إلى قطب إيطاليا الآخر إنتر ميلان، لكن الأخير لم يوافق على قيمة الصفقة مع إدارة «الشياطين الحمر» التي طالبت بمبلغ 75 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن المهاجم البلجيكي، في حين عرض الفريق الإيطالي 54 مليون جنيه، بحسب بعض التقارير.

وكشفت الشبكة الإيطالية أن مدير أعمال ديبالا تواجد في لندن في اليومين الأخيرين، من أجل التوصل الى اتفاق يقضي بانتقال ديبالا الى صفوف مانشستر يونايتد، مشيرة إلى أن إتمام الصفقة يتوقف على موافقة المهاجم الأرجنتيني للرحيل عن يوفنتوس.

وخسر ديبالا مركزه في التشكيلة الأساسية لفريق «السيدة العجوز» الموسم الماضي، لاسيما بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادماً من ريال مدريد الإسباني.

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وكان ديبالا أعلن عن رغبته في البقاء ضمن صفوف يوفنتوس، لكن يبدو أنه لا يدخل ضمن مخططات المدرب الجديد ماوريتسيو ساري.

ويدافع ديبالا عن ألوان يوفنتوس منذ صيف عام 2015 حين انضم الى صفوفه قادماً من باليرمو. وهو قدم أداء متفاوتاً في الموسمين الأخيرين، إذ أنهى موسم 2017-2018 مع 26 هدفاً في 46 مباراة في مختلف المسابقات، وموسم 2018-2019 الذي شهد انضمام رونالدو، مع 10 أهداف فقط في 42 مباراة.

في المقابل، انضم لوكاكو الى صفوف يونايتد قادماً من إيفرتون في صيف 2017، في صفقة قدرت قيمتها بـ75 مليون جنيه إسترليني، وشكلت حينها رقماً قياسياً لانتقال لاعب بين ناديين إنجليزيين.

• إتمام الصفقة يتوقف على موافقة المهاجم الأرجنتيني للرحيل عن يوفنتوس.