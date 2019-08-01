الامارات | الترجي والوداد في قرعة الموسم المقبل من دوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي والوداد في قرعة الموسم المقبل من دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم إدراج الترجي التونسي والوداد البيضاوي اللذين يخوضان معركة قانونية حول من فاز بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا، في قرعة النسخة المقبلة من المسابقة القارية الأهم على صعيد الأندية.

وتأهل كل من الفريقين تلقائياً الى دور الـ32 من النسخة المقبلة، حيث سيلتقي الترجي مع الفائز من مباراة سيركل مبيري سبورتيف الغابوني وإيليكت-سبورت التشادي، فيما يلعب الوداد مع الفائز من مباراة سو أرمي العاجي ونوادهيبو الموريتاني.

وينتظر الاتحاد الإفريقي قرار محكمة التحكيم الرياضي «كاس» لتحديد مصير مباراة إياب النهائي بين الترجي والوداد التي قرر الاتحاد القاري إعادتها خارج تونس.

وانسحب الوداد البيضاوي من إياب النهائي وترك أرض ملعب رادس، بعد خلاف حول تقنية المساعدة بالفيديو (في إيه آر) التي لم تعمل.

وتوقفت المباراة قرابة الدقيقة 60، إثر احتجاج الوداد على إلغاء هدف عادل به تقدم الترجي في الشوط الأول عبر الجزائري يوسف البلايلي، ومطالبة لاعبيه بالرجوع لتقنية الفيديو التي تبين أنها غير مهيّأة. وامتد التوقف نحو 90 دقيقة، شهدت احتكاكاً وجيزاً بين اللاعبين، ورشقاً لأرض الملعب بقوارير المياه من المشجعين، ونزول رئيس الاتحاد القاري أحمد أحمد للتشاور مع مسؤولي الناديين، قبل اتخاذ قرار إنهاء المباراة وفوز الترجي باللقب بعد تعادله ذهاباً 1-1.

لكن الاتحاد القاري عاد في بداية يونيو بعد اجتماع طارئ للجنته التنفيذية في باريس، عن قرار احتساب الترجي فائزاً وقرر اعادة مباراة الإياب على أرض محايدة.

وأثار قرار إعادة المباراة انتقادات من الجانبين التونسي والمغربي، ومطالبة كل منهما باعتباره فائزاً. ورفعت القضية الى محكمة التحكيم الرياضي التي أشارت الى أنها ستصدر حكمها بحلول 31 يوليو.

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ونتيجة لما حصل في نهائي دوري الأبطال لهذا الموسم، قرّرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي تعديل نظام المسابقة وكأس الاتحاد ايضاً باستبدال مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي، بمباراة نهائية واحدة على أرض محايدة بدءاً من الموسم المقبل.

وتبدأ منافسات النسخة المقبلة من المسابقة القارية الشهر المقبل بـ29 مواجهة مع بطاقات تأهل مباشر الى دور الـ32 لكل من الترجي والوداد ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي.

وتشهد المسابقة عودة هافيا الغيني، المتوج باللقب ثلاث مرات بين 1972 و1977، للمرة الأولى منذ 36 عاماً حيث سيواجه النجم الساحلي التونسي.

وسيكون ديكيداها أول فريق يشارك من الصومال منذ 1990، وهو سيواجه الزمالك المصري الفائز باللقب خمس مرات.

من جهته، يبدأ الأهلي المصري، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (8)، مشواره من الدور التمهيدي، حيث يلتقي أطلع برة من جنوب السودان.

وتُقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي بين 9 و11 أغسطس والإياب بين 23 و25 منه، على أن تقام مباريات ذهاب دور الـ32 بين 13 و15 سبتمبر والإياب بين 27 و29 منه.

ويتأهل الفائز إلى دور المجموعات، فيما ينتقل الخاسر لإكمال مشواره القاري في كأس الاتحاد.