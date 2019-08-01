الامارات | ريجيكامب يختبر 22 لاعباً في الوصل أمام قيصري التركي

شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب يختبر 22 لاعباً في الوصل أمام قيصري التركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر الوصل تجربته الودية الأولى خلال المعسكر الذي يخوضه «الإمبراطور» في النمسا، بهزيمته أمام قيصري سبور التركي بثلاثة أهداف مقابل هدف، أول من أمس، في مباراة شهدت قيام المدرب الروماني، لورينت ريجيكامب، بإشراك 22 لاعباً، بواقع فريق في كل شوط.

وأحرز خميس إسماعيل الهدف الوحيد للوصل بطريقة رائعة، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعدما تقدم الفريق التركي بالهدف الأول من ركلة جزاء، إذ انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما أضاف قيصري سبور هدفين في الشوط الثاني.

ودفع ريجيكامب في الشوط الأول بتشكيلة ضمت كلاً من محمد البيرق، سالم العزيزي، عبدالرحمن علي، البرازيلي لوكاس غالفاو، عبدالرحمن صالح، خميس إسماعيل، حمد البلوشي، الإكوادوري فيرناندو غايبور، البرازيلي فابيو ليما، يوسف أحمد، البرازيلي ويلتون سواريز، أما في الشوط الثاني فدفع بفريق آخر ضم كلاً من، حميد عبدالله، علي الأنصاري، عبدالله جاسم، حميد سالمين، فارس خليل، البرازيلي ناثان فيليبي، محمد علي كيدي، حبوش صالح، ناصر نور، عبدالله مال الله، الأرجنتيني خواكين بيريز.