الامارات | سبّاح مجري متهم بالتحرش الجنسي

شكرا لقرائتكم خبر عن سبّاح مجري متهم بالتحرش الجنسي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت إلى السباح المجري تاماس كينديريشي، الذي كان مشاركاً في بطولة العالم للسباحة، تهمة التحرش الجنسي لكن سُمِحَ له بمغادرة كوريا الجنوبية التي استضافت البطولة في مدينة غوانغجو بين 12 و28 يوليو، وذلك بحسب ما أعلن الادعاء العام أمس.
وكانت السلطات الكورية الجنوبية منعت السباح المجري (22 عاماً) والحائز برونزية سباق 200 م فراشة في أولمبياد ريو 2016، من مغادرة البلاد لاتهامه بارتكاب فعل غير لائق بالإكراه، بحسب ما قالت مسؤولة في مكتب الادعاء في غوانغجو.
وكشفت المسؤولة أن كينديريشي دفع وديعة 2500 دولار لحسمها من أي غرامة تفرض عليه جراء التهمة التي هي جريمة «موجزة» بموجب القانون الكوري الجنوبي، وسيتم التعامل معها إدارياً، دون محاكمة في قاعة المحكمة.
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