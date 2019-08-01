الامارات | تعديلات في الشارقة لكرة القدم.. ورابطة لأنصار «الملك»

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات في الشارقة لكرة القدم.. ورابطة لأنصار «الملك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، أول من أمس، اجتماعه الدوري لتقييم أداء الشركات والإدارات، وآخر مستجدات تجهيز واستعدادات جميع فرق النادي للموسم الجديد 2019-2020 في كل الألعاب، وأسفر أيضاً عن جملة من القرارات، أبرزها إجراء تعديلات على تشكيل شركة القدم في النادي، برئاسة محسن مصبح، وعضوية كلٍّ من: ناصر سعيد بن عفصان ومحمد سعيد بوزنجال وإبراهيم صالح ورضا عباس، واعتماد تعيين إبراهيم سيف بن غافان مديراً لشؤون الاحتراف ومقرراً للجنة التعاقدات، كما تضمنت القرارات إنشاء رابطة مشجعي نادي الشارقة، بما يتناسب مع توجهات النادي واللوائح المنظمة لروابط المشجعين، قبل أن يقرر المجلس إعادة هيكلة المركز الإعلامي للنادي، واعتماد خطة التطوير المقدمة من رئيس المركز الإعلامي سعيد مطر.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، سالم الشامسي، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة محمد جمعة بن هندي، والأمين العام للنادي ناصر سعيد بن عفصان، ورئيس المكتب القانوني ورئيس لجنة الاحتراف والتعاقدات عبيد سعيد الشامسي، ورئيس شركة كرة القدم محسن مصبح، ورئيس المركز الإعلامي مطر فيروز، ورئيس إدارة الألعاب الجماعية محمد عبيد الحصان، ورئيس شركة الاستثمار إبراهيم الجروان، ورئيس إدارة الألعاب الفردية المهندس سليمان الهاجري.

كما اعتمد المجلس توصيات لجنة النظام الأساسي والإداري للنادي، التي يترأسها الأمين العام للنادي ناصر سعيد بن عفصان، حيث تعد مخرجات اللجنة خطوة طموحة، يقوم بها نادي الشارقة الرياضي في مقدمة الأندية الرياضية بالدولة، في إطار حرص النادي على تطوير الأداء المؤسسي، والتكيف مع التشريعات والقوانين الجديدة المنظمة للهيئات والكيانات الرياضية، وذلك بعد أن قدمت اللجنة تصوراً شاملاً للهيكل التنظيمي للنادي، من اعتماد هيكل الشركات والإدارات واعتماد اللوائح المالية ولوائح ومعايير الموارد البشرية ومهام وصلاحيات إدارات وشركات النادي.

Advertisements

كما اطلع مجلس الإدارة على التقارير المقدمة من جميع إدارات النادي، والمتعلقة بملف التعاقدات الجديدة لكل الفرق الرياضية، وفي مقدمتها كرة القدم والسلة واليد والألعاب الفردية، وذلك وفقاً للاحتياجات الفنية التي حددتها اللجان الفنية المختصة، ومتطلبات الأجهزة الفنية للفرق الرياضية.

المعسكرات الخارجية تشمل فرق المراحل السنية

اعتمد مجلس الإدارة خطط وإعداد ومعسكرات الفرق الرياضية كافة، بما فيها المعسكرات الخارجية التي شملت هذا الموسم المراحل السنية لكرة القدم، في نقلة نوعية تشهدها آلية تحضيرات الفرق لموسم استثنائي لكيان الملك.

كما أكدت التوصيات أهمية توفير كل متطلبات الإعداد، سواء الداخلي أو المعسكرات الخارجية، في ظل الاستحقاقات القارية والعربية التي يخوضها فريقا رجال كرة القدم واليد، والممثلة بالمشاركة في بطولات الأندية الآسيوية الأبطال، وصولاً لمشاركة رجال السلة في بطولة الأندية العربية التي يستضيفها المغرب أكتوبر المقبل، علاوة على أجندة مشاركات الألعاب الفردية الدولية.