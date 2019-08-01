الامارات | أندية دبي ترسم خطط التواصل الفعال مع الجماهير

شكرا لقرائتكم خبر عن أندية دبي ترسم خطط التواصل الفعال مع الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقش «البرنامج التدريبي لمنتسبي أندية دبي والشركات التابعة لها»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شرطة دبي، على مدار يومين، المبادئ الرئيسة للتواصل الفعال بين الأندية والجماهير، كما ناقش إدارة بناء سمعة المؤسسات الرياضية في علاقتها بجماهيرها.

حضر فعاليات اليوم الثاني من البرنامج التدريبي لمنتسبي أندية دبي، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، وتحدث خلال الجلسات مدير إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي بطي الفلاسي، ومدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة أحمد سالم المهري، ومدير قسم الإعلام في مجلس دبي الرياضي عبير الخاجة، والرائد عبدالله طارش من شرطة دبي، وحضر أيضاً عدد من المستشارين القانونيين ومسؤولي الأمن ومنسقي الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في الأندية، ورؤساء روابط الجماهير.

واستعرض أحمد سالم المهري، وعبير الخاجة، المبادئ الخاصة بتنظيم العلاقة بين الأندية وجماهيرها، التي وضعها مجلس دبي الرياضي استناداً إلى القيم الوطنية للدولة، وتتضمن الواجبات التي يجب على الأندية وروابط المشجعين والجمهور اتباعها، لتفعيل الدور الإيجابي للجماهير الرياضية.

وتنص المبادئ الخاصة بالأندية على تفعيل دور الأندية، في توفير الخدمات وسبل الراحة للجماهير أيام المباريات، وطيلة أيام الأسبوع، وعمل خطة للتواصل المستمر والفعال لإعلام الجماهير بالأهداف الرياضية السنوية للنادي، وبرامجه وفعالياته ودعوة الجمهور للحضور ومؤازرة الفرق، واحترام راي الجماهير وفتح قنوات للتواصل المستمر معهم طيلة الموسم الرياضين وتكليف مسؤول بهذه المهمة، ووضع خطة مناسبة لذلك، وتطوير الحلول الرقمية بالملاعب لزيادة الحضور الجماهيري والاستثمار الأمثل له، وتنفيذ برامج للمسؤولية المجتمعية بصفة منتظمة بمشاركة لاعبين وإداريين، والحرص على إشراك الراغبين من الجماهير بها، ووضع مبادرات وتنفيذ برامج جاذبة للجماهير، والحرص على الزيادة في عددها من المواطنين والمقيمين.