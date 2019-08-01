شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة بعد انضمامه للأهلي: «اليوم حققت جزء من حلمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللاعب محمد مجدي قفشة المنضم حديثًا إلى صفوف نادي الأهلي إنه حقق «جزء من حلمه» بارتداء القميص الأحمر. أضاف عبر «تويتر»، مساء الأربعاء: «يتبقى جزء تحقيقي للألقاب والبطولات مع النادي الذي اعتاد على ذلك». Advertisements وتوجه بالشكر إلى «الإدارة والجهاز الفني على تمسكهم بضمي للنهاية، والشكر الأكبر دائمًا للجماهير». وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات في نادي الأهلي، التعاقد مع محمد مجدي قفشة لمدة 5 سنوات. وأنهى «توفيق» كافة الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب الذي عبر عن سعادته بالصفقة. قال «توفيق»: إن الأمور سارت في إطار تعاوني، وإنه أتم الصفقة بعد الرجوع للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في إطار خطة تدعيم الفريق الأول.

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