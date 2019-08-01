شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقيد «قفشة» في القائمة الإفريقية.. ولاسارتي يطلب التعاقد مع مهاجم سوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على قيد محمد مجدى قفشة، لاعب الفريق الجديد، والمنضم من صفوف بيراميدز، فى القائمة الإفريقية للفريق، والتى يستعد أن يخوض بها غمار مباريات بطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك بعدما أنهى مسؤولو الأهلى إجراءات انضمام اللاعب للقلعة الحمراء مقابل 30 مليون جنيه، لينضم اللاعب إلى قائمة اللاعبين الجدد، التى ضمت المالى اليو ديانج ومحمد متولى ورمضان صبحى بعد تجديد إعارته لموسم آخر. كما استبعد الجهاز الفنى كلاً من إسلام محارب وهشام محمد ومحمد نجيب ومحمد شريف وأحمد علاء من القائمة الإفريقية، كما تم إرجاء قيد محمد محمود وكريم نيدفيد، المصابين، للقائمة الإفريقية الثانية. جاء ذلك فى الوقت الذى تجددت فيه مفاوضات الأهلى مع بيراميدز لضم رجب بكار فى صفقة تبادلية لضم أحمد فتحى، ويسعى مسؤولو القلعة الحمراء لضم اللاعب دون رحيل أحمد فتحى، ولكن فى حال تعثر الأمر سيكون القرار الأقرب هو الاستغناء عن فتحى لضم اللاعب الذى وقع منذ فترة سابقة على رغبة انتقال للأهلى، منتظراً إنهاء التفاوض بشكل رسمى من جانب مسؤولى الناديين، كما جدد لاسارتى طلبه بالتعاقد مع مهاجم سوبر لتدعيم هجوم الفريق قبل خوض منافسات البطولة الإفريقية، وأوضح، خلال الجلسة التى عقدها مع لجنة التخطيط، أن الفريق يفتقد الشراسة الهجومية أمام المرمى، ويعتبر هو أقل خطوط الفريق، والدليل هو تتويج على معلول بلقب هداف الفريق برصيد 8 أهداف، وهو يلعب فى مركز الجناح الأيسر، كما طلب المدير الفنى الأوروجويانى التعاقد مع ظهير أيمن فى حال رحيل أحمد فتحى عن الفريق خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على اكتمال صفوف الفريق فى كافة المراكز.

من جهة أخرى، يستأنف الفريق الكروى الأول تدريباته، غداً «الجمعة»، على أرض ملعب استاد مختار التتش بالجزيرة، عقب انتهاء الراحة السلبية التى منحها الجهاز الفنى للاعبين، لمدة 4 أيام، عقب انتهاء بطولة الدورى الممتاز، وحسم مباراة القمة لصالح الفريق بهدف نظيف سجله التونسى على معلول، كما يشارك فى تدريبات الغد محمود متولى، مدافع الفريق الجديد القادم من صفوف الإسماعيلى، حيث يستعد الفريق لمواجهة فريق إطلع بره، بطل جنوب السودان فى دور الـ64 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى ستقام لها مباراتا الذهاب والإياب، حيث من الأقرب أن تقام مباراة الذهاب على استاد السلام أحد أيام 9 أو 10 أو 11 أغسطس الجارى، فى حين تقام مباراة الإياب إما على استاد السلام أو برج العرب أحد أيام 23 أو24 أو25 فى برج العرب.