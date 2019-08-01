شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولي: انتقلت للأهلي من أجل حصد البطولات.. وانضمامى للفريق حلم تأخر كثيراً (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود متولى، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، المنضم حديثاً لصفوف الفريق، أن إتمام انتقاله للقلعة الحمراء أحد أهم أحلامه فى عالم كرة القدم، بعدما تمت مرحلة انتقاله للأهلى بنجاح قادماً من صفوف الإسماعيلى، لافتاً إلى أن المفاوضات مع القلعة الحمراء استمرت قرابه العام، وأشار إلى أن هدفه فى الوقت الحالى هو مساعدة الفريق فى الحصول على مزيد من البطولات سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى، والحصول على أول بطولة محلية له مع الفريق، كما وجه متولى الشكر لجماهير النادى الإسماعيلى التى دعمته خلال فترة تواجده مع «الدراويش» والتى استمرت لمدة 8 سنوات.

.. والى نص الحوار:

■ فى البداية.. كيف ترى انضمامك للنادى الأهلى؟

- بالتأكيد سعيد لدرجة لا توصف لأن ارتداء الفانلة الحمراء كان واحداً من أهم وأكبر أحلامى فى عالم الساحرة المستديرة، كما أننى أعرف أن تواجدى فى الأهلى سيضيف لى الكثير، ولذلك كنت متمسكاً بإتمام التفاوض بنجاح، رافضاً العديد من العروض الأخرى والتى كانت بمقابل مادى أعلى مما سأحصل عليه فى الأهلى.

■ كيف بدأت المفاوضات مع الأهلى؟

- كانت بشكل رسمى منذ عام تقريباً وتحديداً حينما كان يتولى محمد فضل منصب مدير التعاقدات، ولكن توقفت المفاوضات بعض الشىء فى ظل تمسك مسؤولى الإسماعيلى باستمرارى مع الفريق، ثم عادت المفاوضات مرة أخرى بعد تولى أمير توفيق المنصب، ووافق الإسماعيلى على انتقالى بعدما رفضت التجديد وتمسكت بالتواجد داخل النادى الأهلى، خاصة أننى كان يحق لى التوقيع لأى ناد آخر فى يناير المقبل، وهو ما سهل انضمامى للأهلى فى الميركاتو الصيفى، واسمح لى من خلالك بأن أوجه الشكر للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادى، على ثقته فيا وتمسكه بانضمامى للفريق الكروى.

■ هل تحدثت مع أحد لاعبى الأهلى قبل الانضمام للفريق؟

- تحدثت مع عمرو السولية زميلى السابق فى الإسماعيلى، وأكد لى أن الأمور ستكون جيدة فى الأهلى وستساعدنى لتحقيق البطولات والوصول للأهداف التى أسعى لها، كما أن طبيعة شخصيتى تتناسب مع القلعة الحمراء، ولا أخفى عليك ذهلت حينما وقفت أمام دولاب بطولات القلعة الحمراء.

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■ وبعد انضمامك للأهلى.. كيف ترى تجربتك مع الإسماعيلى؟

- أود أن أوجه الشكر لجميع مجالس الإدارات والأجهزة الفنية الذين تعاملت معهم فى الإسماعيلى.. حاولت بشتى الطرق إسعاد الجماهير بتحقيق بطولة، ولكن قدر الله وما شاء فعل، كما أننى لن أنسى دور جماهير النادى الإسماعيلى التى صنعت اسم محمود متولى وكانت دائماً مساندة لى وأوجه لهم الشكر والثناء أيضاً.

■ وهل تلقيت عروضا أخرى غير الأهلى؟

- نعم كان لدى عروض من أندية كبيرة فى الدورى الممتاز وأيضاً أندية خليجية وبمقابل مادى أعلى، لكنى لن أفصح عن أسماء تلك الأندية لأن بعد انتقالى للأهلى لم يعد أمرا مهما.

■ كيف ترى المنافسة مع زملائك فى الأهلى فى خط الدفاع؟

- صعبة للغاية لوجود العديد من اللاعبين المتميزين وأصحاب الإمكانيات الفنية والبدنية الرائعة مثل أيمن أشرف ورامى ربيعة وسعد سمير ومحمد نجيب وياسر إبراهيم، ولهذا فأنا أحتاج مجهودا مضاعفا للمنافسة معهم للتواجد فى التشكيل الأساسى للفريق، لكن لا يهم من يلعب أو يبقى على مقاعد البدلاء المهم هو فوز الأهلى ومواصلة التتويج بالبطولات.

■ ما هو المركز المفضل بالنسبة لك.. ومن مثلك الأعلى؟

- كما قلت لك أجيد اللعب فى مركزى المساك ولاعب الوسط المدافع، لكن المساك هو مركزى المفضل لأنه يتناسب مع طريقة لعبى وأيضا للدور الذى يحتاجنى له النادى الأهلى.. أما عن مثلى الأهلى فى الدفاع أحمد حجازى وفى مركز لاعب الوسط حسنى عبدربه وحسام غالى

■ كلمة أخيرة؟

- أنا سعيد جداً بالتواجد داخل النادى الأهلى، وأتمنى أن أحصد أول بطولة معهم قريباً.