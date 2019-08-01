شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو ينهار بعد تركه ليفربول الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر البرازيلى فيليب كوتينيو، لاعب فريق برشلونة الإسبانى، قائمة أكثر اللاعبين انهيارًا على صعيد القيمة السوقية في عام 2019، بعد فشله في الظهور بشكل مميز بقميص الفريق الكتالونى.

وتراجعت القيمة السوقية للنجم البرازيلى بمقدار 50 مليون يورو، خلال عام ونصف العام فقط، بعدما انتقل من صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كحوافز، في شهر يناير عام 2018.

وتبعًا لصحيفة «سبورت» الكتالونية لم تتجاوز القيمة السوقية لكوتينيو 90 مليون يورو في الوقت الحالى، رغم تألقه بقميص منتخب بلاده في منافسات كوبا أمريكا، وتأمل إدارة برشلونة في بيعه مقابل 100 مليون يورو. وجاء مارسيلو مواطن كوتينيو، والظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسبانى، في المركز الثانى بقائمة أكثر اللاعبين انهيارًا على صعيد القيمة السوقية، حيث انحدرت قيمته السوقية من 60 مليون يورو إلى 25 مليون يورو فقط.

Advertisements

وحل الأرجنتينى باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، ثالثًا بالقائمة ذاتها، بعدما خسر 25 مليون يورو من قيمته السوقية، التي أصبحت 85 مليون يورو في الوقت الحالى.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن عملية رحيل كوتينيو عن صفوف البارسا تعطلت بسبب عدم تلقى إدارة النادى أي عرض رسمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أنه يوجد العديد من الأندية التي تستهدف التعاقد مع كوتينيو، أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزى، حيث يغلق سوق الانتقالات هناك 8 أغسطس، موضحة أنه لم يقدم عرضا رسميا حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس سان جيرمان هو الآخر من الممكن أن يضم كوتينيو، لكن لن يتم ذلك دون وجود صفقة تبادلية مع النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا.

كان كوتينيو انتقل إلى إنتر ميلان الإيطالى في 2008 مقابل 4 ملايين يورو، وبقى في فاسكو على سبيل الإعارة حتى عيد ميلاده الـ18، ليصبح أكثر نضجا للعب في الفريق الإيطالى. وقال رئيس النادى الإيطالى ماسيمو موراتى أن «كوتينيو هو مستقبل الإنتر». لعب كوتينيو لأول مرة لنادى إنتر ميلان في مباراة نهائى بطولة السوير الأوروبى ضد أتلتيكو مدريد في الوقت الضائع، ولكنهم خسروا 2-0، ومنذ ذلك الوقت أصبح اللاعب في منظومة التشكيلة الرسمية للإنتر، ويجرى وصفه بأنه واحد من لاعبى كرة القدم الموهوبين الواعدين في دورى الدرجة الأولى الإيطالى.