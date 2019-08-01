شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» يعلق على استقبال مرمى ريال مدريد أهداف كثيرة خلال الموسم التحضيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، على انتصار فريقه على فريق فنربخشة التركي في بطولة كأس أودي الودية.

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وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: «لقد لعبنا عدة مرات بخطة 4-4-2، والتي كانت في الواقع4-4-1-1، مع حرية أكثر لإيسكو وهازارد، نحن لم نلعب بخطط عديدة خلال المباريات الأخيرة؛ ولكن نحن نريد أن نغير بعض الأمور، نحن بحاجة إلى تغيير الرسم التكتيكي، وسنفعل ذلك عندما نكون بحاجة لهذا».

وعن استقبال فريقه لعدد كبير من الأهداف خلال الموسم التحضيري: «سنعمل على حل الهشاشة الدفاعية، أنا مع اللاعبين حتى الموت».

وأضاف: «أعلم أننا سنمضي قدمًا، نُدرك أننا سُنقدم موسمًا جيدًا للغاية، لم أكن أحب أن نستقبل ثلاثة أهداف، لكن هُناك شيء إيجابي، لقد حققنا انتصارًا بخمسة أهداف».