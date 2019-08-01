شكرا لقرائتكم خبر عن ختام سوق الانتقالات الصيني.. صفقات تمت بنجاح ومفاوضات فشلت في اللحظات الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت مساء اليوم الاربعاء، سوق الانتقالات الصيفية للكرة الصينية، وهو السوق التي شهدت تطور كبيرًا خلال السنوات الأخيرة في عالم انتقالات كرة القدم مع إنفاق الأندية الصينية للكثير من الأموال لاستقطاب نجوم الكرة العالمية لدوري السوبر الصيني.

وأنفقت أندية دوري السوبر الصيني هذا الصيف ما يزيد عن 100 مليون يورو في زيادة تمثل نسبة كبيرة بالمقارنة بما أنفقته هذه الأندية خلال صيف 2018 (63.6 مليون يورو).

الأندية الصينية ارتبطت بضم العديد من النجوم خلال الصيف الحالي، بعض الصفقات نجحت، والأخرى فشلت.

في السياق التالي سنستعرض معكم أبرز الصفقات التي كانت قريبة من الانضمام لأندية دوري السوبر الصيني خلال صيف 2019، والتي نجحت في إتمام بعضها، وفشلت في صفقات أخرى.

1- ماركو أرناوتوفيتش (من ويستهام يونايتد إلى شانجهاي إيست آسيا):

رغبة المهاجم النمساوي في الرحيل إلى الدوري الصيني موجودة منذ يناير الماضي مع فرصة حصوله على راتب كبير جدًا بالمقارنة براتبه مع ويستهام، لكن الأمر لم ينجح إلا خلال السوق الحالية مع دفع النادي الصيني لأكثر من 20 مليون يورو للحصول على خدمات هداف النادي اللندني خلال أخر موسمين في البريميرليج.

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2- جاريث بيل (من ريال مدريد إلى جيانجسو سونينج):

ارتبط الجناح الويلزي بنادي ريال مدريد بالانضمام إلى صفوف نادي جيانجسو سونينج الصيني، وهو الأمر الذي كان قريبًا من الإتمام مع حصول اللاعب على راتب كبير، ورغبة المدرب زيدان في رحيل اللاعب لعدم حاجته إليه مع راتبه الضخم، لكن رئيس نادي ريال مدريد لم يجد أي فائدة مادية في الصفقة مع رفض النادي الصيني لدفع مقابل مادي لضم اللاعب، ليوقف النادي الصفقة، وتنتهي فكرة انضمام بيل للصيف، على الأقل خلال الصيف الحالي.

3- ستيفان الشعراوي (من روما إلى شانجهاي جرينلاند شينهوا):

الجناح الإيطالي ذو الأصول المصرية وصله عرض مُغري يتحصل من خلاله على راتب سنوي يصل إلى 15 مليون يورو من نادي شانجهاي جرينلاند شينهوا، وهو النادي الذي قدم كذلك عرضًا مغريًا لروما بدفع ما يقارب من16 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب الذي كان متبقي في عقده عام واحد فقط مع نادي ذئاب العاصمة الإيطالية، ليقبل النادي والشعراوي بالعرض المغري، ويوقع اللاعب عقدًا لمدة 3 سنوات مع النادي الصيني.

4- ألفريدو موريلوس (من رينجيرز إلى هيبي فورتشن):

أحد صفقات اللحظات الأخيرة في السوق الصينية التي لم يكتب لها النجاح، على الرغم من تقديم نادي هيبي فورتشن لعرض مالي ضخم كان سيلبي طلبات رينجيرز المادية، وسيتحصل من خلاله موراليس على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو، لكن اللاعب المتألق الذي ساهم في تسجيل 41 هدفًا (سجل 30 وصنع 11) في 48 مباراة في مختلف البطولات مع العملاق الأسكتلندي خلال موسم 2018/2019 فضل البقاء ضمن صفوف النادي ورفض العرض الصيني.

5- سالومون روندون (من ويست بروميتش ألبيون إلى داليان ييفانج):

مهاجم نادي ويست بروميتش ألبيون الذي لمع في البريميرليج خلال الموسم الماضي بقميص نادي نيوكاسل (على سبيل الإعارة)، لم يصله أي عروض جيدة خلال هذا الصيف، قبل ان يتلقى عرضًا لا يرفض من مدربه السابق في نيوكاسل ومدرب داليان الجديد، الإسباني رافا بنيتيز، ليوافق المهاجم الفنزويلي على الانتقال للدوري الصيني مقابل 18.2 مليون يورو حصل عليها ناديه الإنجليزي.