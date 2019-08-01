مايوركا يبرم صفقة غانية من لشبونة

أعلن نادي مايوركا الإسباني، اليوم الأربعاء، توصله لاتفاق مع نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي، للحصول على خدمات اللاعب الغاني لومور أجبينينو، على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل.
ولعب لومور أجبينينو (22 عاما) لصالح العديد من الأندية، مثل بورتيمونينسي إس سي البرتغالي وتي إس في 1860 ميونخ الألماني وسبورتنج لشبونة البرتغالي وجوزتيبي التركي.
وقال نادي مايوركا في بيان: "لومور يتواجد في مالاجا، وسيشارك في حصة الغد التدريبية".
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