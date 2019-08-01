محاولة من إبراهيموفيتش لإنقاذ بوجبا من الغرق في بحر اليونايتد

طالب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، إدارة النادي بإطلاق سراح بول بوغبا.

وقال اللاعب السويدي في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، اليوم الأربعاء: ” أعتقد أنه ليس من المنطق بأي حال أن تجبر لاعبًا على البقاء وهو لا يريد ذلك “.

وتابع : ” يجب أن تمنحه الفرصة للرحيل إلى المكان الذي يريده، ثم تتعاقد مع لاعب آخر يريد اللعب في صفوف ناديك “.

واستكمل: ” إنه موقف معقّد، ولا يمكن أبدًا أن يستمر لاعب لا يريد البقاء، والقرار الأفضل هو الذي يكون في صالح النادي، وهو من وجهة نظري أن تترك اللاعب يرحل طالما هو نفسه لا يريد الاستمرار “.

وتضع إدارة اليونايتد العراقيل أمام بيع بوغبا، سواءً لنادي ريال مدريد الإسباني، أو لناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.