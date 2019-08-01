شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الأمن العام يشارك في منافسات رالي عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (أبها)

ثمن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل دعم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف للرياضة والرياضيين بشكل عام، واهتمامه برياضة السيارات على وجه الخصوص، وموافقته الكريمة على مشاركة فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية ضمن منافسات رالي عسير في الجولة الافتتاحية لبطولة السعودية للراليات الصحراوية التي تأتي مواكبة لأهداف الرؤية الحكيمة وتحقيقاً لطموحاتها التي رسمها عرّاب النهضة التنموية في المملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات خالص شكره وتقديره لوزير الداخلية على ما يوليه من اهتمام وتحفيز لممثلي القطاعات الأمنية المشاركين في المجال الرياضي ومنها سباقات السيارات، ولمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي لاهتمامه وإشرافه المباشر ومتابعته لكافة الجوانب الخاصة بمشاركة الفرق الرياضية التابعة للأمن العام في جميع المحافل الوطنية والدولية.

وأكد أن الرياضة ومهمات رجال الأمن العام مكملان لبعضهما البعض باعتبار الرياضة جزءا من التأهيل المهني والتدريبي، لافتاً إلى أن محبي رياضة السيارات يتطلعون لمتابعة مهارات ومواهب أعضاء الفريق من منسوبي الأمن العام وكافة القطاعات الأخرى وما يمتازون به من قدرات لرفع اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية كافة.

يذكر أن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية حقق نتائج مميزة خلال مشاركته الأولى في رالي حائل الدولي 2019، كان أبرزها تحقيق المركز الأول في فئة (T2) والمركز الثاني في فئة (T3)، كما حصل أحد أعضائه على جائزة أفضل متسابق في البطولة.

الفحص الفني

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اجتاز المشاركون في رالي عسير الجولة الافتتاحية لبطولة السعودية للراليات الصحراوية 2019 (الفحص الفني) بنجاح، وهو الرالي الذي سيقام تحت رعاية أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، ويستمر حتى الثالث من شهر أغسطس.

وأشرفت اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على عملية الفحص الفني بالكامل في المعهد الصناعي الثانوي بمدينة أبها، وذلك استعداداً لانطلاق المرحلة الاستعراضية التي ستقام يوم الخميس الموافق 1 أغسطس.

وأوضح المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ريان خريشي أن الفحص الفني للمركبات أهم خطوة قبل انطلاق الرالي، وذلك للتأكد من المواصفات ومطابقة المركبات لقوانين وشروط المشاركة.

وقال: «الهدف من هذه الخطوة التأكد من إجراءات السلامة للمشاركين لسلامتهم وسلامة من معهم وفق الأنظمة التي حددها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)»، متمنياً التوفيق والسلامة لجميع المشاركين.

يذكر أن حفل انطلاق الرالي سيقام في حديقة المشهد بأبها، ويشارك فيه 45 سائقاً.